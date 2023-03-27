Зеленский встретился с актером Орландо Блумом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с актером и послом доброй воли международной организации ЮНИСЕФ Орландо Блумом. Об этом украинский лидер сообщил в своем аккаунте в Facebook.
"В ходе встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей", - написал Зеленский.
Ранее американский актер и посол доброй воли международной организации ЮНИСЕФ Орландо Блум сообщил, что прибыл на Украину и проведал детей в центре "Спильно", поддерживаемом организацией. Как рассказал актер, в стране насчитывается более 180 таких центров. Тот, который он посетил, находится в метро. Родители могут отводить туда своих детей на несколько часов, чтобы "дать им почувствовать себя нормальными, поиграть в игры и просто побыть детьми", добавил он.
До этого в феврале сообщалось, что 30-летний ирландский актер Джек Глисон приехал в столицу Украины Киев с визитом. Приезд организовала украинская режиссер Екатерина Чепура.