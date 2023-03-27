Зеленский встретился с актером Орландо Блумом

Ранее американский актер и посол доброй воли международной организации ЮНИСЕФ Орландо Блум сообщил, что прибыл на Украину и проведал детей в центре "Спильно", поддерживаемом организацией. Как рассказал актер, в стране насчитывается более 180 таких центров. Тот, который он посетил, находится в метро. Родители могут отводить туда своих детей на несколько часов, чтобы "дать им почувствовать себя нормальными, поиграть в игры и просто побыть детьми", добавил он.