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1 час назад

WP: Нетаньяху потерял политическую хватку и погрузил Израиль в хаос

Газета.Ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утратил политическую хватку, так как действия его правительства по перестройке судебной системы привели к парализующему политическому кризису, вызвав массовые протесты и резкое падение курса израильской валюты. Об этом пишет The Washington Post.

WP: Нетаньяху погрузил Израиль в хаос
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что Нетаньяху создал себе имидж политика, которому удается избегать скандалов, оправляться от поражений и перехитрить противников. «Но поскольку беспорядки приближаются к своему четвертому месяцу без каких-либо признаков ослабления и даже распространяются на ряды уважаемых израильских военных, премьер-министр, похоже, не может или не желает применить свой хваленый метод», — говорится в статье.

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По мнению политических аналитиков, мало что во внезапном стремлении нового правительства радикально переделать суды или в реакции на международное осуждение похоже на проводимую Нетаньяху политику.

«Это действительно загадка. Кажется почти невероятным, что этот парень, главный тактик Израиля, политический стратег, маэстро презентации, так просчитался», — говорит автор биографии Биньямина Нетаньяху и обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер.

Газета отмечает, что Нетаньяху не удалось переключить внимание с внутриполитических проблем на внешнеполитические и сосредоточить внимание на угрозе Ирана.

Бывший посол Израиля в США, один из ближайших союзников Нетаньяху в партии «Ликуд», а ныне его министр стратегического планирования Рон Дермер считает, что основная проблема заключается в том, что руки Нетаньяху связаны постановлением генерального прокурора Израиля о том, что премьер-министр должен отстраниться от судебной реформы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант призвал отказаться от проведения судебной реформы по соображениям национальной безопасности.

В Израиле на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара предупредила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, что его участие в плане пересмотра судебной системы будет незаконным.

На протяжении 11 недель в Израиле продолжаются масштабные протесты против политики правительства Нетаньяху и предлагаемой им судебной реформы. 12 марта, по данным газеты The Jerusalem Post, на протесты по всему Израилю вышли около 250 тыс. человек.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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