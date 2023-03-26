Китай и Гондурас установили дипломатические отношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центральное телевидение Китая.

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«Китай и Гондурас установили дипломатические отношения 26 марта», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что руководство страны посчитало нужным установить дипломатические отношения с КНР, которые ранее отсутствовали из-за признания Гондурасом суверенитета Тайваня.

В настоящее время независимость Тайваня признают 13 государств — Гватемала, Белиз, Маршалловы Острова, Гаити, Палау, Науру, Сент-Винсент и Гренадины, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Эсватини, Сент-Люсия, Тувалу и Ватикан.

Ранее стало известно, что Тайвань разорвал дипломатические отношения с Гондурасом, полностью прекратил двустороннее сотрудничество и закрыл их посольство. Об этом заявил министр иностранных дел острова Джозеф У.

До этого о разрыве дипломатических отношений с Тайванем сообщило министерство иностранных дел Гондураса. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование только одного Китая, и КНР — единственное законное правительство.