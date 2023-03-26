Трамп назвал своей заслугой начало поставок оружия на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой начало поставок американского оружия для Украины. Об этом он заявил, выступая на митинге перед своими сторонниками в городе Уейко штата Техас.

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«Я дал им сотни и сотни Javelin, когда Обама давал им только подушки и простыни», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что «только идиоты говорят, что он был мягок с Россией».

Экс-президент США и кандидат на выборах 2024 года также снова пообещал «решить» конфликт на Украине за 24 часа, отметив, что мир идет к третьей мировой войне. «Я единственный президент за десятилетия, который не начал новую войну, и я предотвращу третью мировую войну, к которой мы идем», — сказал он.

Выступая на митинге, Трамп также предположил, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали в Москве новый миропорядок в следующем веке. По словам Трампа, Россия и Китай на данный момент едины.