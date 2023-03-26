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55 минут назад

Трамп назвал своей заслугой начало поставок оружия на Украину

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой начало поставок американского оружия для Украины. Об этом он заявил, выступая на митинге перед своими сторонниками в городе Уейко штата Техас.

Трамп назвал своей заслугой начало поставок оружия на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я дал им сотни и сотни Javelin, когда Обама давал им только подушки и простыни», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что «только идиоты говорят, что он был мягок с Россией».

Экс-президент США и кандидат на выборах 2024 года также снова пообещал «решить» конфликт на Украине за 24 часа, отметив, что мир идет к третьей мировой войне. «Я единственный президент за десятилетия, который не начал новую войну, и я предотвращу третью мировую войну, к которой мы идем», — сказал он.

Выступая на митинге, Трамп также предположил, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали в Москве новый миропорядок в следующем веке. По словам Трампа, Россия и Китай на данный момент едины.

Трамп оценил переговоры Путина с Си Цзиньпином

Экс-президент Соединенных Штатов также заявил, что США опустились на уровень «банановой республики» при нынешней администрации.

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