В Германии пожаловались на острую нехватку российских туристов

Притягательный для туристов из России немецкий город Баден-Баден сейчас переживает тяжелые времена. После начала боевых действий на территории Украины город столкнулся с «поворотным моментом». Об этом пишет газета Schwaebische Zeitung, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что курортный город с приходом весны всегда расцветал и принимал у себя большой поток российских туристов, но теперь все изменилось.

«Все кончено. Русские больше не приедут», — сказала заместитель председателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.

Как отмечает газета, отсутствие туристов из России для Баден-Бадена, который более 200 лет был для них популярным для отдыха местом, означает «поворотный момент». Боевые действия на Украине и последующие западные санкции обернулись для города «полным крахом», многочисленные бутики, отели и рестораны «погибли». Теперь в Баден-Баден прибывают многочисленные группы украинских беженцев.