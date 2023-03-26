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В Германии пожаловались на острую нехватку российских туристов

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Притягательный для туристов из России немецкий город Баден-Баден сейчас переживает тяжелые времена. После начала боевых действий на территории Украины город столкнулся с «поворотным моментом». Об этом пишет газета Schwaebische Zeitung, передает РИА Новости.

В Германии пожаловались на острую нехватку российских туристов
© РИА Новости

Издание отмечает, что курортный город с приходом весны всегда расцветал и принимал у себя большой поток российских туристов, но теперь все изменилось.

«Все кончено. Русские больше не приедут», — сказала заместитель председателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.

Как отмечает газета, отсутствие туристов из России для Баден-Бадена, который более 200 лет был для них популярным для отдыха местом, означает «поворотный момент». Боевые действия на Украине и последующие западные санкции обернулись для города «полным крахом», многочисленные бутики, отели и рестораны «погибли». Теперь в Баден-Баден прибывают многочисленные группы украинских беженцев.

Schwaebische Zeitung указывает, что большинство состоятельных жителей России продали здесь свою недвижимость, из-за санкций несколько самолетов в местном аэропорту были конфискованы, а российский дирижер Валерий Гергиев прекратил сотрудничество с местным концертным залом.

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