В Израиле на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек

В Израиле накануне на протесты против судебной реформы вышли около 630 тысяч человек по всей стране. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов, передает РИА Новости.

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Информацию о количестве участников общенациональных демонстраций по всему Израилю предоставили организаторы. Они также отметили, что в протестах в Тель-Авиве задействованы порядка 300 тысяч человек.

Ранее газета Times of Israel сообщала, что в акциях протеста против судебной реформы участвуют сотни тысяч человек по всему Израилю.

Недовольство общественности спровоцировала проводимая правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху судебная реформа. В случае принятия законопроекта влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов будет ограничено, парламентарии получат право оспаривать решения данного суда, а правительство сможет контролировать процедуру назначения судей.