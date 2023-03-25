В Латвии отменили спектакли на русском языке

Рижский кукольный театр обвинил Чебурашку и Крокодила Гену в «пропаганде войны» и отменил спектакли с их участием. Об этом сообщает телеграм-канал Baltnews.

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Спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» должен был состояться 14 апреля. Однако его отменили с формулировкой: «из-за использования детских героев в пропаганде войны».

Спектакль с Чебурашкой и его другом, планировавшийся на 6 мая, заменён на постановку «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга

Более того, театр решил полностью отказаться от спектаклей на русском языке. Их перестанут показывать в следующем сезоне.