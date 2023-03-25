Пекин заявил о важности китайско-американских отношений

Китайско-американские отношения являются наиважнейшими двусторонними отношениями в мире. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало в Пекине, во время субботней встречи министра и представителей деловых кругов США.

Ганн отметил, что отношения США и КНР наиболее важны для всей планеты.

«Если китайско-американские отношения наладятся, весь мир будет в выигрыше, в противном случае весь мир пострадает», - сказал Цинь Ган.

Цинь Ган выразил надежду на то, что США откажутся от политики эгоизма и мирового доминирования и прекратят попытки любыми способами подавить КНР.

По словам дипломата, Пекин готов улучшать деловую среду для иностранных компаний, включая американский бизнес.