Пекин заявил о важности китайско-американских отношений

Китайско-американские отношения являются наиважнейшими двусторонними отношениями в мире. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, передает РИА Новости.
Заявление прозвучало в Пекине, во время субботней встречи министра и представителей деловых кругов США.
Ганн отметил, что отношения США и КНР наиболее важны для всей планеты.
«Если китайско-американские отношения наладятся, весь мир будет в выигрыше, в противном случае весь мир пострадает», - сказал Цинь Ган.
Цинь Ган выразил надежду на то, что США откажутся от политики эгоизма и мирового доминирования и прекратят попытки любыми способами подавить КНР.
По словам дипломата, Пекин готов улучшать деловую среду для иностранных компаний, включая американский бизнес.
Ранее Белом доме заявили, что китайская соцсеть TikTok является угрозой национальной безопасности США.