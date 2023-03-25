Бывший президент Франции указал на ошибку Меркель в отношениях с Россией

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что германскому правительству при Ангеле Меркель следовало не допустить завершения строительства трубопровода "Северный поток - 2", и вновь признал, что минские соглашения дали время для укрепления Вооруженных сил Украины.

"Чтобы предотвратить войну, нужно восстановить соотношение сил, нужно ясно дать понять, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция", - утверждал он в опубликованном в субботу интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Нужно было бы остановить "Северный поток - 2" еще во время строительства, а западным компаниям - намного раньше уйти из России", - заявил Олланд.

"Я тогда аннулировал экспорт кораблей-вертолетоносцев Mistral [в Россию]. Франция была в одиночестве, сделав такой серьезный шаг, в то время как другие продолжали поддерживать обычные отношения [с Москвой]", - сказал бывший президент.

По его мнению, западные союзники "не проявили достаточной решимости" по отношению к РФ.

"Международное сообщество как целое, в особенности США и Европа, следует признать, было расколото в вопросе отношений с Россией [президента] Владимира Путина и санкций, которые необходимо было ввести", - считает Олланд.



"Нашей целью с Ангелой Меркель было не допустить войны. Перемирие, которые было достигнуто в 2015 году в Минске, ограничило число жертв", - полагает он.

В то же время, по его словам, "Запад не понял", что Москва готовит спецоперацию.

Олланд утверждал, что власти РФ не ожидали сплоченной реакции Запада и якобы не поняли, что "украинскую армию 2022 года больше нельзя сравнивать с образцом 2014 года".

"Время, которое Украине было дано с подписанием минских соглашений, позволило ей повысить боевую готовность", - признал он.

Кроме того, экс-президент Франции заявил, что якобы "не стоит рассматривать Китай как верного посредника" в ситуации вокруг Украины.

Минские соглашения

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу украинских вооруженных сил и сформировать международную коалицию против России. В декабре в интервью газете Die Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт заморожен и проблема не решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Позднее Олланд, также участвовавший в согласовании Комплекса мер по выполнению минских соглашений в 2015 году, подтвердил слова Меркель.