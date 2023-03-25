Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт

«Сегодня, после того как об Германию вытирают ноги все кому не лень и когда Германия своими руками разрывает все свои связи, которые способствовали ее национальным интересам, в первую очередь с Россией, Польша ведет себя абсолютно по-шакальи и пытается урвать свои куски. Потому что у нее исторический зуб не только на нашу страну, но и на Германию», — сообщил Коньков.