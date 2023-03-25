Между Польшей и Германией увидели нарастающий конфликт

Сегодня очевидно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии Евросоюза. О нарастающем конфликте между двумя европейскими странами в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с обвинениями в адрес Германии. Он заявил, что власти этой страны не оказали достаточной поддержки Украине. По мнению польского премьера, Германии следовало бы направить Киеву больше оружия и боеприпасов. Политик отметил, что свои претензии он высказывал непосредственно канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
«Сегодня, после того как об Германию вытирают ноги все кому не лень и когда Германия своими руками разрывает все свои связи, которые способствовали ее национальным интересам, в первую очередь с Россией, Польша ведет себя абсолютно по-шакальи и пытается урвать свои куски. Потому что у нее исторический зуб не только на нашу страну, но и на Германию», — сообщил Коньков.
Политолог отметил, что противоречия между Германией и Польшей на сегодняшний день носят подковерный характер. Но все в большей степени они становятся заметными и актуальными.
«То, что Польша выискивает все новые предлоги для того, чтобы предъявлять все новые претензии Германии, — это видно уже невооруженным глазом. Я напомню, что в последнее время Варшава активно ставит вопрос о репарациях еще за Вторую мировую войну», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Коньков рассказал, что Польша использует разные поводы для того, чтобы критиковать поведение Германии как в экономике, так и в политике.
«Также совершенно очевидно, что Польша бросает вызов Германии внутри иерархии ЕС, потому что Германия на протяжении всех последних десятилетий была очевидным лидером Европейского союза», — заключил политолог.
24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Польша прорабатывает возможность нарастить производство боеприпасов для Киева. Он констатировал, что сейчас во всех странах Европы не хватает боеприпасов.
5 марта немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что за последний год общий объем помощи Украине со стороны Германии составил около 14 миллиардов евро, что сделало ее самым большим донором Киева в континентальной Европе.