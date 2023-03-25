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10 минут назад

Премьер Швеции заявил, что Финляндия вступит в НАТО раньше

Майк Габриелян

Финляндия войдет в состав НАТО раньше, чем Швеция. Из-за противодействия Турции войти в военный блок «рука об руку» не получится. Это признал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает РИА Новости.

Шведский лидер отметил, что сейчас все более вероятно, что Финляндия вступит в НАТО первой. Путь Финляндии к членству в Североатлантическом альянсе станет более гладким, чем у соседней страны.

Турция обвиняет Швецию в поддержке курдских групп, которые Анкара считает террористическими организациями.

В феврале глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у его страны гораздо меньше проблем с присоединением Финляндии к НАТО.

Корабли Дании и Швеции находились у «Северных потоков» за 4 дня до взрыва

Стокгольм и Хельсинки в мае прошлого года объявили о намерении присоединиться к военному союзу Запада. При этом обе страны постоянно подчеркивали, что станут членами НАТО одновременно, «рука об руку».

На этой неделе протокол о вступлении Финляндии в НАТО принял турецкий парламент.

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