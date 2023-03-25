Премьер Швеции заявил, что Финляндия вступит в НАТО раньше

Финляндия войдет в состав НАТО раньше, чем Швеция. Из-за противодействия Турции войти в военный блок «рука об руку» не получится. Это признал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает РИА Новости.
Шведский лидер отметил, что сейчас все более вероятно, что Финляндия вступит в НАТО первой. Путь Финляндии к членству в Североатлантическом альянсе станет более гладким, чем у соседней страны.
Турция обвиняет Швецию в поддержке курдских групп, которые Анкара считает террористическими организациями.
В феврале глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у его страны гораздо меньше проблем с присоединением Финляндии к НАТО.
Стокгольм и Хельсинки в мае прошлого года объявили о намерении присоединиться к военному союзу Запада. При этом обе страны постоянно подчеркивали, что станут членами НАТО одновременно, «рука об руку».
На этой неделе протокол о вступлении Финляндии в НАТО принял турецкий парламент.