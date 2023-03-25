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В Сербии рассказали о последствиях применения НАТО обедненного урана

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Хирург-онколог Даница Груйичич, глава Минздрава Сербии, рассказала о последствиях бомбардировок Югославии, во время которых применялись снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет РИА «Новости».

В Сербии рассказали о последствиях применения НАТО обедненного урана
© РИА Новости

Груйичич заявила, что применение боеприпасов такого типа привело к росту онкологических и аутоиммунных заболеваний в республике. Кроме того, зафиксировано значительное количество случаев потери репродуктивных функций у мужчин.

По ее словам, у детей, рожденных после 1999 года, нередко наблюдались умственные нарушения.

«Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом», - подчеркнула глава Минздрава.

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Груичич выразила надежду, что специалисты займутся изучением последствий бомбардировок для здоровья людей. Она добавила, что следует запретить боеприпасы с обедненным ураном.

Ранее глава Сербии Александр Вучич поинтересовался у руководства НАТО тем, по какому праву военнослужащие альянса убивали в 1999 году женщин, стариков, детей.

Президент заметил, что республика забудет об агрессии со стороны блока только в том случае, если исчезнут все сербы.

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