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42 минуты назад

Американский разведывательный самолет заметили у берегов Румынии

Lenta.ru

Американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия заметили у берегов Румынии. Об этом в субботу, 25 марта, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Американский разведывательный самолет заметили у берегов Румынии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно информации портала, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II с позывным LA59 вылетел из греческого города Ханья и в данный момент курсирует у Румынии.

Накануне, 24 марта, крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения заметили в акватории Черного моря у берегов Крыма.

Начало маршрута Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 не прослеживается, однако известно, что около 17:30 по московскому времени он сделал круг над побережьем Румынии, а затем выдвинулся в восточном направлении.

В мире,Boeing,
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