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30 минут назад

В Анкаре осудили нападение на Коран и турецкий флаг в Дании

ТАСС

Турция решительно осуждает совершенное в Дании нападение на Коран и турецкий флаг. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Турции.

В Анкаре осудили нападение на Коран и турецкий флаг в Дании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы самым решительным образом осуждаем подлое нападение на священный Коран и наш славный флаг, совершенное вчера (24 марта) днем в Дании. Мы ни в коем случае не согласны с тем, что этот отвратительный акт, представляющий собой преступление на почве ненависти, был разрешен под именем свободы выражения мнений, - отмечается в заявлении. - Этот акт, совершенный в месяц Рамадан, еще раз ясно продемонстрировал, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия достигли в Европе все более тревожного уровня и что из прошлого не было извлечено никаких уроков. Датские власти были проинформированы о том, что мы самым решительным образом осуждаем и протестуем против этого акта".

В турецком МИД также призвали власти Дании "принять необходимые меры в отношении лиц, совершивших это преступление на почве ненависти, и принять конкретные меры для предотвращения подобных провокаций".

21 января также прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. В своей речи он критиковал НАТО, Турцию и президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Палудан провел подобные акции 27 января в Копенгагене, одну из них - перед зданием консульского отдела российского посольства в Дании. Также ранее СМИ сообщали о том, что была предпринята попытка сожжения Торы перед израильским посольством в Швеции, но акцию удалось предотвратить.

В мире,Расмус Палудан,Реджеп Эрдоган,НАТО,МИД Турции,
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