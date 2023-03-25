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28 минут назад

Евросоюз запланировал введение санкций против Центральной Азии за помощь России

Lenta.ru

Евросоюз (ЕС) рассматривает вопрос введения санкций против стран Центральной Азии за оказываемую ими помощь России. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает газета The Telegraph.

Евросоюз запланировал введение санкций против Центральной Азии за помощь России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В издании отметили, что руководство ЕС отмечает рост экспорта в азиатские страны. Европа опасается, что эти технологии попадают в Россию в обход наложенных на нее ограничений. Руководство ЕС планирует предупредить представителей Центральной Азии о последствиях, которые могут быть при содействии обходу санкций.

В случае, если Европа найдет доказательства того, что товары действительно попадают в Россию в обход ограничений, то ЕС планирует наложить санкции на страны Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что новые санкции США в отношении поставок газовых турбин в Россию могут серьезно осложнить работу местных экспортных газопроводов — Вашингтон запретил экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США любому лицу, которое находится в России.

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