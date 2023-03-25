В США закроют на ремонт АЭС «Монтичелло» после утечки радиоактивной воды

В США закроют АЭС «Монтичелло», где произошла утечка 1.5 млн литров радиоактивной воды с тритием. Станцию намерены отключить для «долговременного ремонта», сообщает ТАСС.

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«Лучшим вариантом будет отключение электростанции и немедленное проведение долговременного ремонта», - заявил представитель компании Xcel Energy, которой принадлежит АЭС.

По его словам, утечка не представляет опасности для населения и окружающей среды.

Авария, в результате которой в грунтовые почвы попали 1,5 млн литров воды с тритием (радиоактивный изотоп водорода), произошла на АЭС «Монтичелло» в штате Миннесота в ноябре 2022 года.

При этом американские власти скрыли от общественности информацию о ЧП. Она была обнародована лишь 16 марта.

В Xcel Energy уверяют, что питьевая вода не заражена радиацией. Специалистам удалось собрать только треть воды с тритием из протекающей трубы. При этом 22 марта была обнаружена очередная утечка – в грунты попало несколько сотен литров.