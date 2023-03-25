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39 минут назад

Боррель не стал называть китайский план по Украине полностью пророссийским

Lenta.ru

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не стал называть китайский план урегулирования украинского кризиса пророссийским. Об этом он заявил в разговоре с журналистами Financial Times, на которых ссылается РИА Новости.

Боррель не стал называть китайский план по Украине полностью пророссийским
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что предложенное Пекином решение «не является достаточным». При этом мирный план КНР, по его словам, нельзя назвать стопроцентно пророссийским.

В феврале 2023 года МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скептически относится к предложенному КНР плану мирного урегулирования. Он добавил, что Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Пекина.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,ЕС,
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