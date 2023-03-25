Украину обвинили в угрозе судоходству в Черном море

Украинские дроны, которые Киев использует для атак на Крым, назвали угрозой судоходству в Черном море. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава парламента региона Владимир Константинов, обвинивший Украину в том, что она ставит под удар в том числе торговые суда, участвующие в зерновой сделке.

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«Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового», — отметил Константинов.

Он добавил, что не знает точных параметров зерновой сделки, но отсутствие атак дронов, по его мнению, должно быть упомянуто в соглашении, поскольку «непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует». При этом пострадать от них могут как торговые суда, так и военные и даже пассажирские.