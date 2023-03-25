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20 минут назад

Итальянская полиция раскрыла детали побега сына российского губернатора

Lenta.ru

Генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо заявил, что не верит в возможную поимку сбежавшего из-под домашнего ареста Артем Усса. В разговоре с журналистами РИА Новости он также раскрыл детали побега сына российского губернатора.

Итальянская полиция раскрыла детали побега сына российского губернатора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я уверен, что его больше не найдут. Тот, кто идет на подобный шаг, не поступает так из отчаяния. По-моему, ему удалось все организовать», — констатировал Ди Джакомо.

Он добавил, что сломать браслет, передававший сведения о местонахождении Усса-младшего, совсем нетрудно. Такие устройства подключены к центральной консоли внутри дома и имеют определенный радиус действия. Однако, по словам Ди Джакомо, существует возможность дезактивировать систему.

«Когда браслет оповещает полицию, до момента ее приезда проходит в среднем семь минут. Часто речь идет о ошибке арестованного или техническом сбое, если, например, он бы захотел выйти во двор погладить собаку. В Милане ты за семь минут успеешь переместиться на такое расстояние, что найти тебя будет невозможно, особенно, если есть деньги и подготовка», — заключил представитель полиции.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что его сын представлял интерес в геополитической игре и мог стать жертвой для пополнения залогового фонда. По его словам, новости о возможной экстрадиции Артема Усса стали для него шоком, а само решение суда он оценил как несправедливое.

21 марта в Милане приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Однако в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

В мире,Артем Усс,Александр Усс,
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