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18 минут назад

Воздушную тревогу объявили в двух областях на востоке Украины

Газета.Ru

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Воздушную тревогу объявили в двух областях на востоке Украины
Фото: YouTube YouTube

Также сирены звучат в подконтрольной киевским властям части Донецкой народной республики.

Недавно начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские вертолеты Ми-24 и Ми-35 поразили критически важные объекты Украины.

25 марта украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городах Славянск, Краматорск и Константиновка, расположенных в подконтрольной киевским властям части ДНР.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Александр Савчук,Владимир Путин,
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