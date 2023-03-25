Зеленский рассказал о серьезных проблемах ВСУ

Украинская армия пока не готова к контрнаступлению на восточном направлении, сообщает The Japan News by The Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

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По его словам, без танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства солдат не могут отправить на линию огня. Как отметил президент, для этого нет абсолютно никаких условий. При этом подчеркивается, что российские военные ежедневно выпускают в три раза больше боеприпасов, чем украинские.

Об этом Зеленский сообщил в поезде по пути в Киев после посещения подконтрольной Киеву части Херсонской области. Отмечается, что президентская охрана была «чрезвычайно жестокой». По данным издания, внешне поезд главы государства такой же, как и у поездов, которыми пользуются обычные пассажиры. Глава государства сообщил, что ненавидит особое обращение. Он прервал украинского переводчика и заговорил по-английски, отвечая на большинство вопросов японского репортера по-английски.