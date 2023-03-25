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49 минут назад

Зеленский рассказал о серьезных проблемах ВСУ

Елена Прошина

Украинская армия пока не готова к контрнаступлению на восточном направлении, сообщает The Japan News by The Yomiuri Shimbun со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о серьезных проблемах ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, без танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства солдат не могут отправить на линию огня. Как отметил президент, для этого нет абсолютно никаких условий. При этом подчеркивается, что российские военные ежедневно выпускают в три раза больше боеприпасов, чем украинские.

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Об этом Зеленский сообщил в поезде по пути в Киев после посещения подконтрольной Киеву части Херсонской области. Отмечается, что президентская охрана была «чрезвычайно жестокой». По данным издания, внешне поезд главы государства такой же, как и у поездов, которыми пользуются обычные пассажиры. Глава государства сообщил, что ненавидит особое обращение. Он прервал украинского переводчика и заговорил по-английски, отвечая на большинство вопросов японского репортера по-английски.

Ранее командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил о начале контрнаступления Киева. Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин данную информацию подтвердил. По его словам, ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска.

В мире,Александр Сырский,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,
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