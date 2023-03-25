В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
13 минут назад

Американцам объяснили причину непобедимости России

Елена Прошина

Американские власти неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от Москвы и Пекина, что грозит Вашингтону проигрышем, сообщает American Thinker.

Американцам объяснили причину непобедимости России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание указывает, что рейтинг российского президента Владимира Путина составляет 82%, граждане Китая выражают почти полное доверие своему лидеру Си Цзиньпину, при этом меньше трети граждан Соединенных Штатов доверяют администрации Белого дома. Эти данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне.

В статье говорится, что цель Москвы – взрастить такую политическую память, чтобы дать возможность россиянам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свои вооруженные силы. Россия не зацикливается на различных провалах прошлого, а прославляет героические страницы своей истории, прежде всего, День Победы в Великой Отечественной войне. Подобный подход использует и КНР, уделяя пристальное внимание патриотизму и политической памяти на фоне постоянной угрозы независимости со стороны западных стран.

При этом элиты и американские власти концентрируют политическую память не на героических моментах прошлого, а на отрицательных, например, рабстве или системном расизме. По этой причине американские граждане больше гордятся не собственной страной и флагом, а флагом сексуальных меньшинств и борьбой представителей ЛГБТ за права.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий