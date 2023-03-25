Американские власти неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от Москвы и Пекина, что грозит Вашингтону проигрышем, сообщает American Thinker.

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Издание указывает, что рейтинг российского президента Владимира Путина составляет 82%, граждане Китая выражают почти полное доверие своему лидеру Си Цзиньпину, при этом меньше трети граждан Соединенных Штатов доверяют администрации Белого дома. Эти данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне.

В статье говорится, что цель Москвы – взрастить такую политическую память, чтобы дать возможность россиянам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свои вооруженные силы. Россия не зацикливается на различных провалах прошлого, а прославляет героические страницы своей истории, прежде всего, День Победы в Великой Отечественной войне. Подобный подход использует и КНР, уделяя пристальное внимание патриотизму и политической памяти на фоне постоянной угрозы независимости со стороны западных стран.