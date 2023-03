На Украине назвали причину нежелания начать мирные переговоры с РФ

В Киеве оправдывают свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта на Украине выдачей ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Именно эту причину озвучил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью китайской газете The Japan News by The Yomiuri Shimbun.