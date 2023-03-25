На Украине назвали причину нежелания начать мирные переговоры с РФ

В Киеве оправдывают свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта на Украине выдачей ордера на «арест» президента России Владимира Путина . Именно эту причину озвучил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью китайской газете The Japan News by The Yomiuri Shimbun.

«Понятно, что Украина виновна в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина <…>. Но именно поэтому Украина не может идти на компромисс», — сказал Зеленский в беседе с китайским изданием.

Ранее, непризнанный в РФ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле считают, что такая постановка вопроса является возмутительной .

Это не первый раз, когда Зеленский исключает возможность переговоров с Россией, несмотря на многочисленные заявления российских властей о готовности начать диалог с Киевом. До этого украинский лидер узаконил отказ от переговоров с Путиным. План по мирному урегулированию украинского конфликта, который разработали в МИД Китая, Зеленский похвалил, но не воспринял всерьез.