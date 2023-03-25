В Австрии заявили о готовности выполнить решение МУС в отношении Путина

Австрийские власти заявили, что готовы выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении российского лидера Владимира Путина, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление федерального министерства юстиции страны.

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Из сообщения ведомства следует, что Австрия является участницей Римского статута, а значит Вена, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать: ордера на арест, выданные данным судом, должны выполняться, а разыскиваемые должны быть арестованы, отмечает Минюст.

Ранее стало известно, что ЮАР не собирается исполнять ордер Международного уголовного суда на арест президента России. Путин может посетить ЮАР во время проведения саммита БРИКС, который пройдет в августе текущего года. Республика ранее отказывалась выполнять ордеры МУС на арест - в 2015 году в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир.