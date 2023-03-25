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44 минуты назад

В Австрии заявили о готовности выполнить решение МУС в отношении Путина

Елена Прошина

Австрийские власти заявили, что готовы выполнить решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении российского лидера Владимира Путина, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление федерального министерства юстиции страны.

В Австрии заявили о готовности выполнить решение МУС в отношении Путина
Фото: ТАССТАСС

Из сообщения ведомства следует, что Австрия является участницей Римского статута, а значит Вена, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать: ордера на арест, выданные данным судом, должны выполняться, а разыскиваемые должны быть арестованы, отмечает Минюст.

Ранее стало известно, что ЮАР не собирается исполнять ордер Международного уголовного суда на арест президента России. Путин может посетить ЮАР во время проведения саммита БРИКС, который пройдет в августе текущего года. Республика ранее отказывалась выполнять ордеры МУС на арест - в 2015 году в страну приезжал президент Судана Омар аль-Башир.

Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил о признании соответствующим Конституции страны обязательств, закреплённых Римским статутом МУС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти Москва и Ереван ещё не обсуждали признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда.

В мире,Омар аль-Башир,Дмитрий Песков,Владимир Путин,БРИКС,
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