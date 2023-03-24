Байден перепутал Канаду с Китаем

Байден в своей речи в Оттаве перепутал Канаду с Китаем
Президент США Джо Байден, выступая в Оттаве, перепутал Канаду с Китаем. Ошибка американского главы вызвала смех и овации у присутствующих, передает «РИА Новости».
По данным агентства, казусная ситуация произошла, когда Байден выступал в канадском парламенте.
«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом», — сказал он.
Присутствующие ответили на это смехом и овациями.
Отметим, что Байден прибыл с визитом в Канаду вчера, 23 марта. На данный момент он уже встретился с премьер-министром Джастином Трюдо и выступил с речью перед местными парламентариями.