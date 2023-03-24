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Байден в своей речи в Оттаве перепутал Канаду с Китаем

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Президент США Джо Байден, выступая в Оттаве, перепутал Канаду с Китаем. Ошибка американского главы вызвала смех и овации у присутствующих, передает «РИА Новости».

Байден перепутал Канаду с Китаем
© globallookpress.com

По данным агентства, казусная ситуация произошла, когда Байден выступал в канадском парламенте.

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом», — сказал он.

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Присутствующие ответили на это смехом и овациями.

Отметим, что Байден прибыл с визитом в Канаду вчера, 23 марта. На данный момент он уже встретился с премьер-министром Джастином Трюдо и выступил с речью перед местными парламентариями.

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