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21 минуту назад

Макрону предрекли скорую отставку

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон может досрочно уйти в отставку. Такое мнение в интервью «Радио 1» высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Макрону предрекли скорую отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, положение Макрона в стране становится все более «неустойчивым». И главным образом этому способствуют действия президента Франции по провоцированию социально-экономического кризиса в государстве, уверен Оленченко.

Он напомнил, что вот уже несколько дней в стране проходят протесты из-за пенсионной реформы. При этом против выступают не только граждане Франции, но и депутаты парламента.

«Хотя, если разбираться, реформа – это только катализатор протестов. Важная причина нарастающий финансово-экономический кризис в стране. И тут всего два варианта развития событий: либо они будут балансировать в этой кризисной ситуации, либо найдется тот, кто возьмет на себя эту ответственность. Такие лица во Франции есть», — считает политолог.

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Он добавил, что, разрушая собственную страну, Макрон может «исполнять чью-то волю», поэтому вопрос лишь в том, насколько долго французы будут это терпеть. Оленченко уверен, что, несмотря на то, что президентский срок истекает только в 2027 году, нынешний глава может покинуть его раньше. Ключевую роль в этом могут сыграть выборы в Европарламенте, в США, на Украине и Еврокомиссии, которые пройдут в 2024 году.

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