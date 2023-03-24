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49 минут назад

В парламенте Грузии подрались депутаты

Елена Прошина

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

В парламенте Грузии подрались депутаты
Фото: Parliament of GeorgiaParliament of Georgia

Конфликт разгорелся после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В своей речи тот нелестно выразился в сторону оппозиционера Губаза Саникидзе, который в ответ разразился нецензурной бранью. Когда речь Гарибашвили подошла к концу, депутаты из парламентского большинства напали на Саникидзе в холле здания.

Отмечается, что после председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе опроверг информацию о драке.

«Я не заметил физического противостояния, я видел как Саникидзе убегает», – заявил он.

Напомним, что это уже не первая драка между депутатами в парламенте Грузии.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Ираклий Кобахидзе,
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