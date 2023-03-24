В парламенте Грузии подрались депутаты

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Parliament of Georgia Parliament of Georgia

Конфликт разгорелся после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В своей речи тот нелестно выразился в сторону оппозиционера Губаза Саникидзе, который в ответ разразился нецензурной бранью. Когда речь Гарибашвили подошла к концу, депутаты из парламентского большинства напали на Саникидзе в холле здания.

Отмечается, что после председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе опроверг информацию о драке.

«Я не заметил физического противостояния, я видел как Саникидзе убегает», – заявил он.