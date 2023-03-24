Херш раскрыл новые подробности взрывов на «Северных потоках»

США думали о подрыве «Северных потоков» еще в конце 2021 года, уже тогда советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отдал приказ о разработке плана этого. Об этом в интервью China Daily заявил американский журналист Сеймур Херш, передает ТАСС.

«Думаю, тем, кому изначально поручили сделать эту работу, им эту задачу поставил в 2021 году, перед Рождеством, Салливан», — сказал он.

По словам Херша, идея заключалась в разработке плана подрыва трубопроводов. Журналист напомнил, что желание сделать это публично еще 7 февраля 2022 года высказывал сам президент США Джо Байден.

«Он сказал: если они войдут, то мы взорвем трубопроводы. И журналист спросил его: "Вы знаете как?", и тот ответил: "Мы знаем как"», — отметил Херш.