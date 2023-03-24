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37 минут назад

Херш раскрыл новые подробности взрывов на «Северных потоках»

Елена Прошина

США думали о подрыве «Северных потоков» еще в конце 2021 года, уже тогда советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отдал приказ о разработке плана этого. Об этом в интервью China Daily заявил американский журналист Сеймур Херш, передает ТАСС.

Херш раскрыл новые подробности взрывов на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Думаю, тем, кому изначально поручили сделать эту работу, им эту задачу поставил в 2021 году, перед Рождеством, Салливан», — сказал он.

По словам Херша, идея заключалась в разработке плана подрыва трубопроводов. Журналист напомнил, что желание сделать это публично еще 7 февраля 2022 года высказывал сам президент США Джо Байден.

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«Он сказал: если они войдут, то мы взорвем трубопроводы. И журналист спросил его: "Вы знаете как?", и тот ответил: "Мы знаем как"», — отметил Херш.

В связи с этим произошедшее, по его мнению, никогда не было «большим секретом», но в американской и западной прессе все равно решили «забыть» об этой фразе.

В мире,Сеймур Херш,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
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