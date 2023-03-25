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47 минут назад

В Румынии призвали перестать поддерживать Украину

Lenta.ruиещё 10

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которую ранее внесли в базу украинского «Миротворца», призвала немедленно пересмотреть поддержку Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

В Румынии призвали перестать поддерживать Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шошоакэ назвала Украину государством с террористическими тенденциями. Она заявила, что Румыния поддерживает преступное государство.

«Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву», — подчеркнула она.

По словам сенатора, западным странам также следует осознать, что украинская сторона не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают.

Ранее стало известно, что Шошоакэ включили в базу украинского «Миротворца».

«Румынский сенатор, подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины "для восстановления культурной идентичности румынского населения"», — говорится на сайте.

Также сенатора обвинили в сотрудничестве со спецслужбами России

В мире,Диана Шошоакэ,
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