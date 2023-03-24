ЦИК Белоруссии иронично оценила санкции США

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии иронично отнеслась к решению Вашингтона ввести санкции против комиссии и ее членов.

Фото: администрация президента Белоруссии администрация президента Белоруссии

"По всей видимости, боятся, что ЦИК Беларуси с "мазами" и "белазами" прилетит наблюдать за их непрозрачными президентскими выборами", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Telegram-канале ЦИК.

Ранее в пятницу пресс-служба Министерства финансов США сообщила, что Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении семи членов ЦИК Белоруссии, в том числе ее председателя Игоря Карпенко, а также повторно применить рестрикции против самой комиссии. Также под санкции подпадают Белорусский автомобильный завод ("Белаз") и Минский автомобильный завод (МАЗ). Кроме того, в американские черные списки вносится авиалайнер, которым якобы пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. В общей сложности ограничительные меры вводятся против трех организаций и девяти физических лиц. Также американское правительство ввело запрет на выдачу въездных виз еще 14 гражданам Белоруссии, имена которых не назывались.

Как утверждает Минфин США, Вашингтон принял нынешние решения "в ответ на продолжающееся жестокое подавление продемократического движения" в Белоруссии и нажим властей в Минске на гражданское общество в республике после президентских выборов 2020 года. Новые шаги американской администрации также "подчеркивают готовность США привлекать режим в Минске к ответственности за соучастие" в специальной военной операции России на Украине.