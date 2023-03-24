В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 минуту назад

Херш: США готовили подрыв «Северных потоков» с 2021 года

Вечерняя Москва

США рассматривали возможность устроить взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» с 2021 года. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил журналист Сеймур Херш.

Херш: США готовили подрыв «Северных потоков» с 2021 года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Думаю, тем, кому изначально поручили сделать эту работу, им эту задачу поставил в 2021 году, перед Рождеством, помощник президента США (Джозефа) Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, — рассказал Херш.

По его словам, уже тогда планировался взрыв газопровода. При этом президент США Байден был в курсе готовящейся диверсии и даже намекнул на это 7 февраля 2022 года во время публичного выступления, подчеркнул Херш в интервью китайской газете China Daily.

22 марта Херш заявлял, что Шольц с осени прошлого года помогает Вашингтону скрыть причастность страны к взрывам на «Северных потоках». Позднее журналист добавил, что Байден отдал такой приказ с целью наказать канцлера Германии, не желавшего передавать вооружение Украине.

Схожее мнение о виновниках диверсии выразил и лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, еще до выступления Херша было ясно: за взрывами на трубопроводах стоят американцы.

В мире,Сеймур Херш,Джейк Салливан,Филиппо Флориан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий