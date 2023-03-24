Херш: США готовили подрыв «Северных потоков» с 2021 года

США рассматривали возможность устроить взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» с 2021 года. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил журналист Сеймур Херш.

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— Думаю, тем, кому изначально поручили сделать эту работу, им эту задачу поставил в 2021 году, перед Рождеством, помощник президента США (Джозефа) Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, — рассказал Херш.

По его словам, уже тогда планировался взрыв газопровода. При этом президент США Байден был в курсе готовящейся диверсии и даже намекнул на это 7 февраля 2022 года во время публичного выступления, подчеркнул Херш в интервью китайской газете China Daily.

22 марта Херш заявлял, что Шольц с осени прошлого года помогает Вашингтону скрыть причастность страны к взрывам на «Северных потоках». Позднее журналист добавил, что Байден отдал такой приказ с целью наказать канцлера Германии, не желавшего передавать вооружение Украине.