СМИ: глава МИД Литвы приедет в Киев

В пятницу, 24 марта, ожидается, что Киев посетит глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал Delfi.

Отмечается, что поездка на значится в повестке дня министра, опубликованной на сайте ведомства. Также ничего не известно о цели визита и о планируемых встречах.

До этого Ландсбергис посещал Украину в ноябре 2022 года. Тогда он принял участие во встрече с президентом Владимиром Зеленским вместе с другими главами МИД европейских стран.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о том, что Киев посетил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он отметил, что дипломат посетил Раду, но других подробностей не сообщил.