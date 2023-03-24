СМИ: глава МИД Литвы приедет в Киев

В пятницу, 24 марта, ожидается, что Киев посетит глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал Delfi.
Отмечается, что поездка на значится в повестке дня министра, опубликованной на сайте ведомства. Также ничего не известно о цели визита и о планируемых встречах.
До этого Ландсбергис посещал Украину в ноябре 2022 года. Тогда он принял участие во встрече с президентом Владимиром Зеленским вместе с другими главами МИД европейских стран.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о том, что Киев посетил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он отметил, что дипломат посетил Раду, но других подробностей не сообщил.
Ранее Киев с визитом посетил японский премьер Фумио Кисида. Предполагается, что он встретится с Зеленским. Он стал последним, кто посетил с визитом Украину из стран G7 после начала там спецоперации.