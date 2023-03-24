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33 минуты назад

Саакашвили обвинил в своем отравлении «российских агентов»

Мария Иванова

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был отравлен «российскими агентами», якобы внедрившимися в службы безопасности Грузии. Об этом он рассказал в интервью Politico.

«Я хорошо помню тот день, когда мне ввели яд, я чуть не умер. С тех пор у меня проблемы со здоровьем», - заявил Саакашвили.

Он добавил, что в больнице, где он находится, основные решения по лечению принимают службы безопасности, а не врачи. Он утверждает, что сотрудники этих служб назначают весь медперсонал.

Американский адвокат Саакашвили Массимо Д’Анджело заявил, что небольшие дозы яда, вероятно, подмешивались в еду и воду политика.

Клиника в Тбилиси собралась отказаться от дальнейшего лечения Саакашвили

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С тех пор он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что всего у его клиента выявили более десятка заболеваний.

Осенью 2022-го Саакашвили заявили, что независимые врачи при аппарате омбудсмена и зарубежные медики выявили в его организме следы отравления ядом. Медицинские отчеты, с которыми ознакомились журналисты Politico, выявили «следы ртути и мышьяка» в его волосах и ногтях. По словам представителей грузинского политика, все болезни, которые у него обнаружили, могут быть вызваны отравлением.

К марту 2023-го Саакашвили похудел со 120 до 64 килограммов.

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