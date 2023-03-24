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28 минут назад

Посол США в Сербии выразил уверенность, что сербы «забудут обиды» на бомбардировки НАТО

FBM.ruиещё 3

Посол Соединенных Штатов Америки в Сербии Кристофер Хилл выразил надежду на то, что жители страны оставят обиды на бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года в прошлом ради «лучшего будущего».

Посол США в Сербии уверен, что сербы «забудут обиды» на бомбардировки НАТО
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО… Сербский народ никогда не оставит в стороне своё горе, но я верю, что он достаточно силён, чтобы забыть о своих обидах», — сообщил он на своей странице в социальной сети Twitter.

Дипломат обратил внимание на непоколебимость приверженности США партнёрским отношениям с сербской стороной и приверженность дипломатии. С его слов, Вашингтон и белград совместно смогут «построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает».

Сербский лидер Александр Вучич до этого сделал заявление о том, что республика не является членом западного военного блока по логичным причинам. С его слов, в Белград хочет «быть самим собой, никому не мешать, не брать чужого и никого не задевать».

До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что суверенная позиция Белграда в вопросе военно-политического нейтралитета вызывает уважение.

В мире,Армия,Кристофер Хилл,Александр Вучич,НАТО,
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