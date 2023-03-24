В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

The Times: Дания и Швеция патрулировали район «Севпотоков» перед взрывами

Мария Иванова

Военный корабль Дании и шведский самолет-разведчик патрулировали район, где произошли взрывы на «Северных потоков», за четыре дня до происшествия. Как пишет The Times, причиной могло стать появление там неопознанной подлодки или судна.

Однажды вечером в сентябре прошлого года P524 Nymfen, датское патрульное судно, неожиданно отклонилось от своего обычного маршрута. Впервые за многие годы оно обогнуло балтийский остров Борнхольм и направилось на северо-восток к внешней границе расчетного диапазона радаров Дании.

P524 Nymfen остановился в том районе на полчаса, затем развернулся и выключил транспондер, исчезнув на несколько часов из поля зрения международных систем слежения.

Через несколько минут самолет-разведчик шведских ВВС начал курсировать поблизости «взад и вперед», также к месту на значительной скорости направился шведский корвет.

Через четыре дня после этого на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы.

Первым на необычные маршруты патрулирования Дании и Швеции обратил внимание независимый датский исследователь Оливер Александер. Его выводы The Times подтвердила с помощью мониторингового сервиса Marine Traffic.

По версии издания, шведских и датских военных могла заинтересовать подлодка или неизвестное судно с выключенным транспондером.

Стал известен ответ Дании на просьбу России обследовать «Северные потоки»

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании, основанном на анонимных источниках, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

В мире,Видео,Сеймур Херш,Джозеф Байден,Еврокомиссия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий