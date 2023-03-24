Военный корабль Дании и шведский самолет-разведчик патрулировали район, где произошли взрывы на «Северных потоков», за четыре дня до происшествия. Как пишет The Times, причиной могло стать появление там неопознанной подлодки или судна.

Однажды вечером в сентябре прошлого года P524 Nymfen, датское патрульное судно, неожиданно отклонилось от своего обычного маршрута. Впервые за многие годы оно обогнуло балтийский остров Борнхольм и направилось на северо-восток к внешней границе расчетного диапазона радаров Дании.

P524 Nymfen остановился в том районе на полчаса, затем развернулся и выключил транспондер, исчезнув на несколько часов из поля зрения международных систем слежения.

Через несколько минут самолет-разведчик шведских ВВС начал курсировать поблизости «взад и вперед», также к месту на значительной скорости направился шведский корвет.

Через четыре дня после этого на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы.

Первым на необычные маршруты патрулирования Дании и Швеции обратил внимание независимый датский исследователь Оливер Александер. Его выводы The Times подтвердила с помощью мониторингового сервиса Marine Traffic.

По версии издания, шведских и датских военных могла заинтересовать подлодка или неизвестное судно с выключенным транспондером.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

В феврале 2023-го о собственном расследовании, основанном на анонимных источниках, рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.