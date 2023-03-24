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39 минут назад

В Боснии и Герцеговине напомнили о военных преступлениях НАТО

Мария Иванова

Лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что НАТО так и не понесла ответственности за преступления в ходе бомбардировок Сербии. Об этом он написал в своем твиттере.

В Боснии и Герцеговине напомнили о военных преступлениях НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сербия подвергалась бомбардировкам с конца марта по начало июня 1999 года - во время операции «Союзная сила», которую НАТО начала в ответ на войну в Косово.

По данным сербских властей, жертвами бомбардировок стали более 1 700 мирных жителей, включая почти 400 детей. Около десяти тысяч человек получили ранения, тысячи человек потеряли жилье.

Первые удары по Югославии начались вечером 24 марта 199 года. В годовщину бомбардировок Додик напомнил, что военная интервенция НАТО началась без одобрения Совета Безопасности ООН.

«НАТО наносило авиаудары, потому что Сербия не хотела отдавать 15 процентов своей территории, хотя мотивы интервенции назывались разные. Никто так и не был привлечен к ответственности за преступления, хотя было установлено, что НАТО также использовала обедненный уран», - подчеркнул он.

Боснией и Герцеговиной управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков. В состав президиума входит лидер боснийских сербов Додик, которого считают пророссийским.

Додик выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО и введения санкций против РФ.

В мире,Милорад Додик,НАТО,Совбез ООН,
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