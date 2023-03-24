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12 минут назад

Трамп озвучил разрушительные последствия предъявления ему обвинений

Никита Бородкин

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возможное предъявление ему обвинений по делу о финансовых махинациях в Trump Organization может иметь разрушительные последствия для страны. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп озвучил разрушительные последствия предъявления ему обвинений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что это за человек такой, который может обвинить другого, в данном случае бывшего президента Соединенных Штатов, получившего больше голосов, чем любой действующий президент в истории, и ведущего кандидата на выдвижение от Республиканской партии (с большим отрывом!), при том что всем известно, что никакого преступления не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения в результате такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны?» — задался вопросом Трамп.

Напомним, что накануне журнал Rolling Stone заявлял, что экс-президент занят разработкой «плана мести» против прокурора по южному округу Нью-Йорка Элвина Брэгга, который ведет дело о финансовых махинациях в Trump Organization. Он может предъявить политику обвинение. Вместе с тем в случае победы Трампа на выборах отдел гражданских прав Минюста США может начать расследование в отношении Брэгга, который, по мнению экс-президента, действует исходя из политических мотивов.

Сейчас Большое жюри в Нью-Йорке изучает вопрос о возможности выдвижения обвинения Трампу из-за якобы проведенного подлога документов Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Адвокат якобы выплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она не распространяла информацию своей связи с Трампом в 2006 году. Вместе с тем прокуратура считает, что потраченные деньги были компенсированы юристу, в результате чего документы компании были сфальсифицированы.

Сам подлог считается незначительным преступлением, однако если коллегия выяснит, что он скрывал более серьезное нарушение, может быть возбуждено уголовное дело.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,Министерство юстиции США,
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