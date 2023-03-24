Трамп озвучил разрушительные последствия предъявления ему обвинений

«Что это за человек такой, который может обвинить другого, в данном случае бывшего президента Соединенных Штатов, получившего больше голосов, чем любой действующий президент в истории, и ведущего кандидата на выдвижение от Республиканской партии (с большим отрывом!), при том что всем известно, что никакого преступления не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения в результате такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны?» — задался вопросом Трамп.