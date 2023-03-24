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34 минуты назад

Макрон разозлил французов, сняв дорогие часы в прямом эфире

Лера Букина

Один из жестов президента Франции Эммануэля Макрона во время интервью телевидению по поводу пенсионной реформы вызвал негодование граждан. Об этом сообщило издание L'Independant.

Речь идет о снятии с запястья часов. Сделал он это под столом в ходе беседы с журналистами. На это действие обратили внимание французы. Они посчитали, что Макрон попытался убрать из кадра предмет роскоши, который был лишним, так как тогда обсуждались протесты недовольных профсоюзов и положение граждан которые, получают низкие доходы.

«Говоря о "минимальщиках", которые "никогда имели такой большой покупательной способности", он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!» — заявила депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.

По мнению лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо, люди не забудут об этом неудачном жесте. Он заявил, что французскому лидеру «гарантирован эффект Стрейзанд» (социальный феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определенную информацию из публичного доступа приводит к ее более широкому распространению).

В аппарате президента Франции нашли объяснение такому жесту. Там заявили, что из-за ударов часов об стол создавались звуковые помехи. Это побудило президента аккуратно снять часы, добавили там.

Во Франции сейчас проходят протесты из-за повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Демонстрации сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

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