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35 минут назад

МИД Китая ответил на вопрос о разговоре Си Цзиньпина с Зеленским

Елена Прошина

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что у нее нет сведений о возможных переговорах Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

МИД Китая ответил на вопрос о разговоре Си Цзиньпина с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после поездки в Россию Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с Зеленским. Однако Нин сообщила, что в настоящее время нет никаких сведений о предстоящей беседе двух лидеров. По ее словам, Пекин поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Зеленского с Цзиньпином планируются, однако их не так просто организовать. Причиной задержки он назвал позицию Китая.

Он также рассказал, что инициатором переговоров был Киев. Организацией встречи занимаются офис Зеленского и МИД. Он также добавил, что пока Пекин «не нашел свое новое политическое место».

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