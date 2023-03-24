МИД Китая ответил на вопрос о разговоре Си Цзиньпина с Зеленским

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что у нее нет сведений о возможных переговорах Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после поездки в Россию Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с Зеленским. Однако Нин сообщила, что в настоящее время нет никаких сведений о предстоящей беседе двух лидеров. По ее словам, Пекин поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Зеленского с Цзиньпином планируются, однако их не так просто организовать. Причиной задержки он назвал позицию Китая.
Он также рассказал, что инициатором переговоров был Киев. Организацией встречи занимаются офис Зеленского и МИД. Он также добавил, что пока Пекин «не нашел свое новое политическое место».