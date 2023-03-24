МИД Китая ответил на вопрос о разговоре Си Цзиньпина с Зеленским

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что у нее нет сведений о возможных переговорах Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что после поездки в Россию Си Цзиньпин может провести телефонный разговор с Зеленским. Однако Нин сообщила, что в настоящее время нет никаких сведений о предстоящей беседе двух лидеров. По ее словам, Пекин поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Зеленского с Цзиньпином планируются, однако их не так просто организовать. Причиной задержки он назвал позицию Китая.