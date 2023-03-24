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8 минут назад

СБУ арестовала активы жены Медведчука Оксаны Марченко на сумму около $12 млн

RT на русскомиещё 1

Служба безопасности Украины арестовала активы супруги украинского оппозиционера Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму около $12 млн.

СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука
Фото: RTRT

«Арестованы «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн гривен ($11,9 млн)», — говорится в сообщении.

Так, по данным украинских спецслужб, были арестованы 6,8% акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени А. М. Кузьмина в Запорожье. По версии СБУ, Марченко владела акциями завода через офшорные компании.

Ранее появилась информация о предъявлении обвинений супруге Медведчука Оксане Марченко. Речь идёт о ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

В мире,Оксана Марченко,Виктор Медведчук,СБУ,
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