СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука

«Арестованы «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн гривен ($11,9 млн)», — говорится в сообщении .

Так, по данным украинских спецслужб, были арестованы 6,8% акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени А. М. Кузьмина в Запорожье. По версии СБУ, Марченко владела акциями завода через офшорные компании.