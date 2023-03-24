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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях

В ночь на пятницу, 24 марта, в Днепропетровской и Сумской областях произошли взрывы. Об этом сообщает «24 канал».

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях
© globallookpress.com

Звуки взрывов раздались в Сумской области после полуночи, мэр Белополья Юрий Зарко призвал местных жителей до утра находиться в укрытиях.

В Днепропетровской области звуки взрыва были слышны в районе Кривого Рога. Мэр города Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге зафиксировали попадания пяти беспилотников. Погибших и пострадавших нет.

Ночью 24 марта воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины - Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской и Харьковской.

10 октября 2022 года, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в России организаторами теракта назвали украинские спецслужбы) российские силы начали массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались массовые отключения электроэнергии.

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