В Киеве не исключили отмены беседы Зеленского и Цзиньпина

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не пройти из-за определенных сложностей в их организации. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

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— Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места, — сказал он.

По словам Подоляка, китайские власти еще не выяснили для себя, хотят ли они на себя взять вопрос урегулирования украинского конфликта или все-таки держаться в стороне. При этом планы по проведению переговоров, уточнил чиновник, не поменялись, сообщает РИА Новости.

13 марта издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию председатель КНР хочет провести онлайн-встречу с Зеленским. В случае, если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Украины и Китая с февраля прошлого года.