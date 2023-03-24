Китай призвал Европу поддержать мирные переговоры по Украине

Европе нужно присоединиться к поддержке мирных переговоров по Украине, призвал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Его слова приводит Bloomberg.

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«Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль. Прекращение огня, остановка войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой», — заявил он.

Отмечается, что это предложение предусматривает замораживание положения российских войск на украинской территории, что не устраивает Киев.