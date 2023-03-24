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57 минут назад

Китай призвал Европу поддержать мирные переговоры по Украине

Lenta.ru

Европе нужно присоединиться к поддержке мирных переговоров по Украине, призвал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Его слова приводит Bloomberg.

Китай призвал Европу поддержать мирные переговоры по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль. Прекращение огня, остановка войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой», — заявил он.

Отмечается, что это предложение предусматривает замораживание положения российских войск на украинской территории, что не устраивает Киев.

Ранее стало известно о страхе США быть загнанными в угол из-за мирного плана КНР. Уточняется, что американская администрация оказалась в стороне от обсуждений мирного урегулирования, когда президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Москве.

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