Множественные акции протеста по всей Франции напрямую связаны с экономическими последствиями поставок военной и гуманитарной помощи Украине. Такое мнение выразила турецкая газета DikGazete, передает URA.RU.

Как пишет издание, европейские страны, которые ранее ввели ряд санкций против России и организовали поставки оружия и боеприпасов на Украину, стали «расплачиваться» за свои действия возмущением собственных граждан. В качестве примера DikGazete приводит восстание народа во Франции, которое «на самом деле» вызвано экономическими трудностями, появившимися в результате поддержки Украины. Издание подчеркивает, что европейские страны никогда не хотели, чтобы их руководство начало экономическую войну с Россией.

Газета считает, что сегодня Москва удерживает за собой дипломатическое превосходство, а также постепенно добивается победы на Украине. Как отмечает DikGazete, теперь европейские политики знают, что единственный выход — убедить Киев начать мирные переговоры с Москвой и закончить конфликт как можно быстрее.