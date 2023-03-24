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40 минут назад

Глава ЕК намерена вернуть тысячи детей из России на Украину

Ura.Ru

Еврокомиссия и Польша хотят организовать международную конференцию, чтобы вернуть на Украину более 16 тысяч детей, якобы депортированных Россией с зоны боевых действий. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК намерена вернуть тысячи детей из России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы знаем, что сегодня 16,2 тыс. детей были депортированы, только 300 вернулись домой. <…> Мы вместе с Украиной и премьером [Польши Матеушем] Моравецким создали инициативу с целью вернуть этих детей», — сказала Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Она отметила, что планируется организовать конференцию для этой цели.

«Мы в начале очень сложной работы», — заявила глава ЕК.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что дети не должны находиться в безопасных условиях, а не под «бомбами ВСУ».

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