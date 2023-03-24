Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений затягивается. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят", — сказал украинский лидер.
Свои слова Зеленский подкрепил пятью аргументами. По его словам, поставки дальнобойных ракет и современных западных самолетов для Украины значительно затягиваются, а введение новых санкций против России, организация "саммита формулы мира" и решения по евроинтеграции Украины откладываются.
Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, в который войдут танки Leopard 2. Согласно сообщению на сайте финского оборонного ведомства, замена средств защиты на те, которые включены в поставку, обойдется Хельсинки в €161 млн., а возмещаемая стоимость всех пакетов помощи Украине в текущий момент составляет порядка €910 млн. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что Европейский союз должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.