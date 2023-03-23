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26 минут назад

СМИ: арестованный в Милане Артем Усс мог улететь из Италии

Елена Прошина

Сын губернатора Красноярского края и предприниматель Артем Усс, арестованный в Италии и скрывшийся из-под домашнего арест, уже мог улететь из страны. Об этом сообщает Corriere della Sera.

СМИ: арестованный в Милане Артем Усс мог улететь из Италии
Фото: Личный архивЛичный архив

«Вполне вероятно, что 40-летний мужчина уже уехал из Италии. Не исключается, что он улетел на частном самолете из аэропорта "Линате"», — говорится в тексте.

На данный момент правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения в доме, где жил Усс, и на улицах рядом со зданием. Также следователи проверяют версию побега россиянина из Италии на самолете.

Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Ранее суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по обвинениям в обходе санкций и отмывании денег. До сих пор он находился под домашним арестом, но 23 марта сбежал, сломав электронный браслет на лодыжке. В РФ настаивали на возвращении Усса в страну, называя его экстрадицию в США политически мотивированной.

В мире,Артем Усс,
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