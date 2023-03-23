В США заявили о готовности к конструктивной дипломатии с Москвой

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Конгрессе сделал ряд заявлений. В частности, он рассказал, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой в целях урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что конгрессмены поинтересовались тем, какие усилия предпринимает Вашингтон для завершения противостояния на Украине.

Энтони Блинкен уточнил, что если власти США увидят даже малейшие признаки того, что Москва желает сесть за стол переговоров, нацелена на конструктивную дипломатию, то они буквально «набросятся на эту возможность».

По словам чиновника, в настоящее время Вашингтон не видит таких признаков с российской стороны.

Ранее Блинкен рассказал, что на полях саммита G20 провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он пояснил, что призвал министра прекратить спецоперацию.