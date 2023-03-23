Евросоюз пообещал поставить Украине боеприпасы «земля - земля»

Лидеры государств Евросоюза подтвердили обещание направить на Украину 1 млн снарядов, а также анонсировали поставки боеприпасов «земля - земля» и ракет. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что в четверг, 23 марта, в Брюсселе прошел саммит глав государств и правительств ЕС. Стороны обсудили вопросы международной повестки, в том числе, украинский кризис.

В принятом на встрече заявлении уточняется, что участники саммита одобряют соглашение в Совете ЕС о скорейшем выделении украинским военным 1 млн артиллерийских снарядов, боеприпасов «земля - земля», а также ракет.

Лидеры стран организации также пообещали Украине дальнейшую всестороннюю поддержку, в частности, в военной и экономической сферах.

На фоне этого главы государств осудили помощь, которую оказывают России Белоруссия и Иран, и призвали международное сообщество никаким образом не помогать Москве.