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56 минут назад

Евросоюз пообещал поставить Украине боеприпасы «земля - земля»

Илья Родин

Лидеры государств Евросоюза подтвердили обещание направить на Украину 1 млн снарядов, а также анонсировали поставки боеприпасов «земля - земля» и ракет. Об этом пишет ТАСС.

Евросоюз пообещал поставить Украине боеприпасы «земля - земля»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в четверг, 23 марта, в Брюсселе прошел саммит глав государств и правительств ЕС. Стороны обсудили вопросы международной повестки, в том числе, украинский кризис.

В принятом на встрече заявлении уточняется, что участники саммита одобряют соглашение в Совете ЕС о скорейшем выделении украинским военным 1 млн артиллерийских снарядов, боеприпасов «земля - земля», а также ракет.

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Лидеры стран организации также пообещали Украине дальнейшую всестороннюю поддержку, в частности, в военной и экономической сферах.

На фоне этого главы государств осудили помощь, которую оказывают России Белоруссия и Иран, и призвали международное сообщество никаким образом не помогать Москве.

Уточняется, что перед началом встречи в онлайн-формате выступил глава Украины Владимир Зеленский. Он призвал западных партнеров поставить ВСУ ракеты и современные истребители.

В мире,СВО,Владимир Зеленский,Совет Европы,ЕС,
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