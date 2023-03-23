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25 минут назад

В США призвали как можно быстрее поставить оружие Украине

Илья Родин

Российская армия обладает значительным перевесом в технике и живой силе. Это может позволить ей одержать победу в противостоянии на Украине, заявили обозреватели Шивон О’Грейди, Алекс Хортон, Изабель Хуршудян и Анастасия Галушка в статье для The Washington Post.

В США назвали преимущество России в конфликте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соединенные Штаты и их союзники наращивают поддержку ВСУ, планируют ускорить поставки основных боевых танков, предоставить истребители на фоне постепенного наступления России и укрепления отношений Москвы с КНР и Ираном, пояснили авторы статьи.

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Вместе с тем, уточнили аналитики, пакеты военной помощи поступают на Украину слишком медленно. Таким образом, Киеву по-прежнему не хватает живой силы и техники для того, чтобы перейти в полномасштабное наступление.

По оценке экспертов, у России, напротив, есть ресурсы, солдаты и техника, чтобы вести боевые действия на всей линии боевого соприкосновения. Соответственно, если оружие не будет поставлено своевременно, то украинским военным будет сложно не только наступать, но и удерживать текущие позиции.

Кроме того, полагают авторы статьи, Запад слишком долго колебался, чрезмерно долго принимал решение о поставках бронетехники и самолетов. По их мнению, этот подход стоил Украине больших потерь в живой силе.

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